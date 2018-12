Karren met die kalkoenen: 'Ideaal kerstcadeau voor schoonmoeder'

'S-GRAVENZANDE - Begin deze eeuw was het een gevierde Westlandse traditie: een drive-in voor gevulde kalkoenen. Dit weekend konden liefhebbers na bijna twintig jaar weer met de auto hun geliefde kerstmaaltijd komen afhalen in 's-Gravenzande.

Vooral op deze regenachtige zondag is het voordelig om een kalkoen te kopen zonder te hoeven uitstappen. Desondanks is het vrij rustig, in vergelijking met de taferelen van zo'n twee decennia terug, toen het in Monster storm liep met de kerstkalkoenen van slager Piet van Veen.

'De meesten zijn op zaterdag al geweest', vertelt ondernemer Cor Holtman, samen met Duco Tuinenga de drijvende kracht achter het initiatief. 'Toen was het ook lekkerder weer.'



Volgend jaar weer terug

Toch stappen twee mannen even hun auto uit om een praatje te maken. 'We hadden het online gezien en we waren erg benieuwd. Kalkoen met kerst vinden we altijd heel gezellig. Dus we komen er even drie halen', zeggen ze.

'Een ideale manier om een leuk kerstgeschenk te geven aan mijn schoonmoeder', verklaart een andere klant. En het goede nieuws voor hem: volgend jaar komt de drive-in gewoon weer terug, verzekert Holtman.

LEES OOK: Geen eenzame kerst in Westland dankzij voetbalster Mandy van den Berg