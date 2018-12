Deel dit artikel:













ADO Den Haag-supporters scanderen: ‘El Khayati moet blijven’ Supporters zingen El Khayati toe | Foto: Soccrates Images Een jonge supporter wil het shirt van El Khayati | Foto: Jim van der Deijl

DEN HAAG - Met een minutenlang ‘El Khayati’moet blijven, probeerden de Haagse supporters Nasser el Khayati over te halen om te blijven. 'Ik kreeg er kippenvel van', zei El Khayti over de geste. De middenvelder is enorm belangrijk voor de Haagse ploeg en scoorde dit seizoen al twaalf keer.



Nee, ik heb nog geen aanbiedingen gehad van andere clubs', Nee, ik heb nog geen aanbiedingen gehad van andere clubs', zei El Khayati over zijn toekomst . 'Ik wil graag een stap hogerop maken, maar als er geen club komt die me bevalt dan blijf ik lekker bij ADO waar ik nog een contract heb tot de zomer van 2020.’ ‘De top drie van Nederland vind ik interessant’, vervolgt hij. ‘Maar het buitenland kan natuurlijk ook. De afgelopen transferperiodes heb ik telkens niet voor het geld gekozen, daardoor ben ik ook nog speler van ADO. De sportieve verbetering bleef helaas uit, nu ik bijna dertig ben moet ik zo langzamerhand wel aan het financiële aspect gaan denken.'

'Geef me een sok' In de mixed-zone ging de gekte door na de wedstrijd tegen Feyenoord (2-2). Terwijl El Khayati zo’n beetje alle journalisten te woord moest staan, schreeuwden de supporters om zijn shirts en schoenen. 'Geef me anders een sok, het maakt mij niet uit', riep een supporter. Ondertussen verscheen er een grote glimlach op het gezicht van El Khayati. De Haagse magiër kan met een goed gevoel de break in gaan en staat in de top van de meeste waardevolle spelers van de Eredivisie. Of hij blijft? Op die vraag volgt in januari een antwoord.