Haagse Marijke met Game of Thrones grote winnaar Kersthuis 2018 Winnaar Kersthuis 2018 I Foto: Annelies Dijkman

DEN HAAG - Het mooiste kersthuis uit de regio staat in Den Haag en heeft als thema Winter is Coming' van Game of Thrones. Marijke Schoonens kreeg de meeste stemmen van de kijkers en heeft daarmee de eerste prijs in het TV West-programma 'Het Kersthuis 2018' gewonnen. Presentator Justin Verkijk ging zondagavond langs bij de nietsvermoedende winnaar.

Het Kersthuis 2018 was dit jaar een strijd der titanen. De vijf meest bijzondere kersthuizen van de afgelopen 18 jaar namen het tegen elkaar op. Allemaal finalisten met een indrukwekkend kersthuis, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Marijke won al twee keer eerder het Kersthuis maar heeft nu ook het mooiste Kersthuis aller kersthuizen. Ze wint hiermee een award én een diner en overnachting in Hilton The Haque! Marijke, die midden in de zomer al begon aan haar kersthuis, is erg trots op de prijs.Ieder jaar heeft ze een ander thema, maar dit jaar had ze zich verkeken op de hoeveelheid werk. Omdat er geen Game of Thrones kerstversiering bestaat heb ik alles zelf moeten maken. Ik heb meer dan tweehonderd draken geknipt. Dat doe ik echt nooit meer!' Stemmen

Via de website van Omroep West kon de hele week gestemd worden, en dat werd massaal gedaan: er werd bijna 2000 keer gestemd! Op de tweede plaats eindigen Vincent en Ray Pauw met hun fraaie kersthuis in Leiden. Wilma Stikkelorum uit Leiden volgt hierna met haar prachtige, zelfgemaakte poppenhuis op de derde plaats.