Kerststallen verzamelen is een missie voor broeder Frans

DEN HAAG - Hij begint aardig op leeftijd te raken, maar loopt nog vol energie en levenslust door het Stadsklooster aan het Westeinde. Hier in de gangen staan de duizenden kerststallen van broeder Frans Wils (77) uitgestald op tafeltjes, kastjes en plankjes. Het zijn dezelfde gangen die al twintig jaar rond de jaarwisseling dienen als het Kerststalmuseum van Den Haag. Maar, ook Frans wordt een dagje ouder.

Als broeder Frans eenmaal begonnen is, kan je er maar beter even voor gaan zitten. Honderduit praat hij over zijn kerststalverzameling, die in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid is tot een museum.

'De eigenlijke uitvinder van de kerststal is Franciscus van Assisi. Mijn grote held', zegt Frans. 'Hij is in 1223 begonnen met de eerste levende kerststal.'



Missie

Frans ziet de verzameling als een missie: 'een missie is een zending'. En ook als een deel van zijn levenswerk. Maar hij is inmiddels 77. 'Dus we kijken wel naar de toekomst', zegt hij voorzichtig. 'Zolang zal het niet meer duren dat wij hier nog zijn.'

Maar dit jaar kunnen bezoekers nog langskomen in het Stadsklooster om de uitgebreide verzameling te aanschouwen. Vanaf 27 december is het Kerststalmuseum weer te bezoeken tot het begin van het nieuwe jaar.

LEES OOK: Haagse Marijke met Game of Thrones grote winnaar Kersthuis 2018