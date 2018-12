28-jarige man aangehouden na dodelijk ongeluk N210

LEKKERKERK - De politie heeft een 28-jarige man aangehouden in verband met het dodelijk ongeluk zondag op de N210 bij Lekkerkerk. De man is de bestuurder van een van de drie auto's die betrokken waren bij het ongeval waarbij een 29-jarige man uit Lekkerkerk om het leven kwam.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag rond half drie op de N210 tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. In totaal raakten vijf slachtoffers gewond. Twee van hen zijn ernstig gewond geraakt. Een van hen, een 29-jarige vrouw uit Lekkerkerk ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

De 28-jarige bestuurder is door de politie verhoord. Om uit te sluiten dat hij onder invloed was, is er een bloedproef bij hem afgenomen.

De N210 is lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek en het schoonmaken van de weg.