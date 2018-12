Deel dit artikel:













West Wekker: Kerststalmuseum en banketbakker sluit na 122 jaar Foto: Omroep West

DEN HAAG - Nog een nachtje slapen en het is Kerstmis! Bij Omroep West kom je maandag al in de kerstsferen. Zo zijn we langs geweest bij het enige echte Kerststalmuseum in Den Haag. En gaan we op bezoek bij Haagse marktkooplui die druk bezig zijn met kerstpakketten maken. Dit is de West Wekker!

Dit kan je vandaag verwachten

Het begon met de aankoop van een kerststal in Jeruzalem, maar inmiddels staat het Stadsklooster in Den Haag helemaal vol met kerststallen. Broeder Frans Wils heeft ze niet geteld, maar het zijn er misschien wel duizend. Wij zijn op bezoek geweest, want ook voor Frans beginnen de jaren te tellen.

Haagse marktkooplui zijn maandag druk bezig met het maken van kerstpakketten voor minderbedeelden. Wij nemen een kijkje bij deze operatie op de dag voor Kerst.

Na 122 jaar is het maandag de laatste dag voor bakkerij Jac. van Vliet & Zonen. Een begrip in Alphen. Eigenaar Bart van Vliet krijgt het financieel niet meer voor elkaar om de zaak open te houden. Wij zijn er op deze emotionele dag bij.

Het weer: Flinke perioden met zon en het is droog. Met een zwakke noordelijke wind wordt het een graad of 8.



Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Tussen Kerst en Oudjaar wordt het Haagse Huijgenspark voor de zevende keer omgetoverd tot een bijzondere wereld van 1001 lichtjes, uit de tijd dat circus en kermis nog één waren. Wij nemen een kijkje bij de opbouw.

Op maandag 24 december 2018, kerstavond, branden in heel Nederland lichtjes op oorlogsgraven. Een lichtjesavond die al een aantal jaren gehouden wordt ter nagedachtenis aan de gevallenen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ook op Vliegveld Valkenburg branden kaarsjes.