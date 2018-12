Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dodelijk ongeluk N210 eist tweede leven: 29-jarige vrouw overleden in ziekenhuis Foto: Omroep West

LEKKERKERK - Het dodelijke verkeersongeluk op de N210 zondagmiddag heeft een tweede leven geëist. Een 29-jarige vrouw uit Lekkerkerk is in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen in het ziekenhuis overleden. Een 29-jarige man uit Lekkerkerk overleed zondag ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag op de N210 tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. In totaal waren er drie auto's betrokken bij het ongeluk en raakten meerdere mensen gewond. Een van hen, een 29-jarige vrouw uit Lekkerkerk, lag in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleed hier aan de gevolgen van het ongeluk. De politie heeft naar aanleiding van dit ongeluk een 28-jarige man aangehouden. Bij hem is bloed afgenomen. LEES OOK: Dode en zes gewonden bij ernstig ongeval op N210