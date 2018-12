Gezocht: Wie staan er op deze oude Haagse foto's?

DEN HAAG - Maar liefst 235 grootbeeldnegatieven van enorm hoge kwaliteit vond fotograaf Ernst Lalleman dertig jaar geleden in een verlaten pand aan de Haagse Prinsegracht. Door de jaren heen heeft hij ze allemaal ontwikkeld waardoor hij een unieke verzameling portretten heeft. Nu komt de volgende stap: wie staan er op de foto’s die in 1959 en 1960 zijn genomen?

'Als je met je mobiele telefoon op de foto’s inzoomt dan zie je bij sommigen mensen puistjes zitten, een aantal kinderen heeft nog builen en schrammen', vertelt Lalleman enthousiast. ‘Een vrouw heeft zelfs een kalknagel.'

'Het is dan ook zuiver vakwerk', weet Lalleman. Zelf is hij professioneel fotograaf in Barcelona en herkent hij het vakmanschap. 'Ze zijn genomen bij Foto Americain. Eind jaren vijftig de beste fotostudio van Den Haag.'



Haagse bevolking eind jaren vijftig

De foto’s laten een schitterende dwarsdoorsnede van de Haagse bevolking eind jaren vijftig zien. Jonge stelletjes die hun beginnende liefde vierden met een kiekje, een jong gezin dat hun prille geluk liet vastleggen op de gevoelige plaat, een vrouw die liefdevol in de camera keek terwijl ze haar hond omarmde.

'Toen ik de beelden in 1987 vond, was het een hele andere tijd', weet Lalleman. 'Er zijn speciale negatieven gebruikt. Zodat de kwaliteit van de foto’s beter is. Je ziet veel details. Het ontwikkelen was eind jaren tachtig duur en het onder de aandacht brengen ging niet zo makkelijk als nu.'



Honderden reacties

'Ik heb ze de afgelopen tijd gedigitaliseerd’, vertelt hij vervolgens verheugd. 'Ik heb er drie á vier dagen voor uitgetrokken om ze online te krijgen. De mensen reageren massaal op mijn Facebook-post. Honderden reacties heb ik nu al gehad.'

Tot nu toe is de identiteit bekend van zeven mensen. 'Een man die zichzelf terugzag als een 20-jarige', weet Lalleman. 'Een vrouw van 81 jaar die zichzelf herkende als 21-jarige. Het mooiste vind ik wel dat iemand de trouwfoto van haar ouders heeft teruggevonden op deze manier. Ze had hem zelf niet meer en haar ouders zijn overleden. Op deze manier is hij terug. Dan is toch wel mijn doel bereikt.'



Foto's weer als foto's zien

Toch zit er bij Lalleman een achterliggende gedachte achter het project. 'Dat de mensen foto’s weer echt als foto’s gaan zien. Niet als een digitaal bestandje. Dat ze er even snel langs klikken. Daar helpt dit project bij. Je ziet dat de mensen de tijd nemen om de foto te bekijken. Aandachtig gaan ze overal langs. Het zijn ook niet zes of zeven foto’s, maar 235. Dat is een enorm aantal.'

Op zijn eigen website is meer te vinden van het project van Lalleman. Zodra bekend is wie er is afgebeeld, werkt hij het bij. Mocht je iemand herkennen op een van de foto's, mail dan naar: ernstlalleman@gmail.com





