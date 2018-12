Handen uit de mouwen voor de armen: 'Bedankt God!'

DEN HAAG - De Haagse marktkooplieden deelden uit. Zij gaven maandag op de Haagse Markt verspakketten aan klanten van de voedselbank. In totaal werden vijfhonderd pakketten weggegeven: om iedereen een mooie Kerst te bezorgen.

'Je krijgt het maar!', vertelt een goedlachse man in een scootmobiel. 'Natuurlijk ben ik er blij mee. Ik kom zo de Kerstdagen wel door.' Bij zijn voeten staat een kartonnen doos, gevuld met geschonken lekkernijen. Hij heeft nog niet goed gekeken wat de inhoud van zijn verspakket is, maar dat hij er van gaat genieten weet hij al zeker. Of hij nog iemand wil bedanken? 'Ja, God!'

De man is één van de vele mensen die maandag een verspakket komt ophalen. Een initiatief van marktkooplieden Appie el Massoudi, Klaas van Eck en coördinator Wim van Leeuwen. Zij zamelden bij de marktlieden producten in om de pakketten te vullen. 'Wij helpen een handje!' aldus Van Eck. Ook wethouder Rachid Guernaoui van Den Haag steekt maandag de handen uit de mouwen.



'Hele jaar aardig zijn voor elkaar'

Ook Ben heeft een voedselpakketje opgehaald. In zijn doos zitten een ananas, een ui, een grote bloemkool, kip en een braadkuiken. 'Zielig hè voor het beest', grapt Ben. Maar hij kijkt ondanks de gift met een schuin oog naar zijn pakket. 'We doen het er maar mee. Het zou niet nodig hoeven zijn. Als alle mensen aan de top nou wat inleveren hebben we allemaal genoeg.'

Ook heeft Ben - die moet leven op een AOW-uitkering - nog een andere oplossing voor het armoedeprobleem. 'Een basisinkomen!', roept hij vol vuur. Ook Kerst doet Ben weinig. 'Het is valse romantiek', aldus de Hagenees, 'We moeten het hele jaar door aardig zijn voor de mensen. Niet alleen met Kerstmis. Dat is het punt.'