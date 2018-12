Brandweer geschokt na dodelijk ongeluk, kazerne Lekkerkerk dicht

LEKKERKERK - Bij het dodelijk ongeluk zondag in Lekkerkerk zijn twee mensen van de vrijwillige brandweer uit het dorp betrokken. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, een van hen is er slecht aan toe. Ze zaten in dezelfde auto als de twee overleden slachtoffers; een vrouw en een man van 29 uit Lekkerkerk.

Bij brandweer Hollands Midden is het nieuws ingeslagen als een bom. 'In de verongelukte auto zaten vijf mensen. Twee van hen werken als vrijwilliger bij de brandweer in Lekkerkerk. De collega's die zondag hulp hebben verleend, zijn opgevangen door het Team collegiale opvang,' zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer in Lekkerkerk rukt even niet uit. 'De brandweer is je tweede familie. De mensen in Lekkerkerk moeten nu vooral met elkaar praten en elkaar opzoeken om dit te verwerken.'



Man aangehouden

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag op de N210 tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. In totaal waren er drie auto's betrokken bij het ongeluk. De politie heeft een 28-jarige man aangehouden uit Krimpen aan den IJssel. Hij zit nog vast.