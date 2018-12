Mishandelaar meldt zich na uitzending Team West

Deze zaak is opgelost

DEN HAAG - De verdachte die werd gezocht naar aanleiding van de mishandeling van een 20-jarige man in Den Haag, heeft zich vrijwillig bij de politie gemeld. Dit deed hij na een uitzending van Team West, waar beelden werden getoond van de mishandelaar.

De man gaf het 20-jarige slachtoffer op 7 juni op de Schalk Burgerstraat een vuistslag tegen zijn hoofd, waardoor hij op de grond valt. De belager werd vervolgens door iemand tegengehouden, zodat het slachtoffer kon vluchten. Omdat hij last had van zijn hoofd, besloot hij om zich te laten controleren in het ziekenhuis.

Hij ging naar het MCH Westeinde en liep daar even naar buiten om zijn werkgever te bellen. Daar kwam hij weer oog in oog te staan met zijn mishandelaar, gevolgd door nog drie mannen. Het slachtoffer rende meteen weer naar binnen.



Gang

De mannen achtervolgde hem en in de gang van het ziekenhuis werd hij nogmaals mishandeld door twee van de vier. Hij kreeg een aantal flinke schoppen tegen zijn lijf en hoofd. Daarna vluchtten de belagers weer naar buiten.

Het slachtoffer liep kneuzingen op aan zijn hoofd en duimen. Ook één van zijn benen deed behoorlijk pijn. Daarnaast is hij tijdens de mishandeling op straat zijn telefoon en zijn bril kwijt geraakt. Maandag, na ruim zes maanden, meldde de eerste belager zich vrijwillig. De andere verdachten waren al gepakt.