Besturingskast waterstuwen gesloopt: geen direct overstromingsgevaar De besturingskast in Maasdijk | Foto: Hoogheemraadschap van Delfland

MAASDIJK - In Maasdijk zijn afgelopen weekend twee besturingskasten van waterstuwen gesloopt. De stuwen regelen het waterpeil in het gebied rond het Oranjekanaal. Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat er niet direct nood aan de man is.

'Het wordt vervelend als er veel neerslag valt', weet de woordvoerder. 'Natuurlijk nemen we wel maatregelen als er echt problemen komen, zoals mobiele waterpompen. Maar ik verwacht niet dat het nodig is.' De kasten zijn expres gesloopt. 'De sloten zijn geforceerd en daarna zijn de besturingssystemen vernield. De schade is niet een paar duizend euro, maar veel groter,' zegt de woordvoerder. Wat de schade precies is, kan nog niet verteld worden. 'Eerst moet er onderzocht worden of er dingen hergebruikt kunnen worden of dat alles vernieuwd moet worden.' LEES OOK: Eén miljoen om blauwalg in Delfse Hout tegen te gaan