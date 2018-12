Deel dit artikel:













Zwartrijder mishandelt conducteur in Alphen Inchecken met een ov-chipkaart bij een incheckpaal (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een conducteur is zaterdagnacht mishandeld op het Stationsplein in Alphen aan den Rijn. Een 19-jarige man uit Woerden is aangehouden voor de mishandeling.

De verdachte reisde zonder kaartje met de trein. Hij vluchtte de trein uit toen hij daarop werd aangesproken. Toen de Woerdenaar door een conducteur staande werd gehouden, mishandelde hij de conducteur. De man is aangehouden. 'Je blijft van mensen die gewoon hun werk doen af. Je slaat sowieso geen andere mensen', schrijft de politie. LEES OOK: Agenten krijgen schoppen en kopstoot in Leiderdorp