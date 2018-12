Parkeerdak Aarhof dicht nadat auto vast kwam te zitten op helling

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op het parkeerdak van parkeergarage Aarhof in Alphen aan den Rijn is zondagmiddag een auto vast komen te zitten. Het bovenste stuk van de helling naar het dak bleek te stijl te zijn. De gemeente heeft daarom het parkeerdek voor de komende dagen afgesloten.

Sinds vrijdag was het dak van de parkeergarage toegankelijk via de tijdelijke hellingbaan. 'De hellingbaan wordt aangepast zodat deze weer toegankelijk is voor alle auto's', meldt de gemeente Alphen aan den Rijn in een bericht. Aan die aanpassing begint de gemeente komende donderdag.

Volgens de gemeente Alphen aan den Rijn hebben vooral auto’s die laag bij de grond liggen last van de helling. Andere auto’s zouden er geen last van hebben.



Nieuwe bibliotheek

Vanwege bouwwerkzaamheden van de nieuwe bibliotheek naast de Aarhof was de op- en afrit van het parkeerdak sinds augustus niet te bereiken. In eerste instantie was het de bedoeling dat het parkeerdak halverwege oktober weer toegankelijk zou zijn, maar dat bleek langer te duren.

LEES OOK: Gemeenteraad Alphen akkoord met geld voor verbouwing winkelcentrum De Aarhof