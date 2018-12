Deel dit artikel:













Acht vrouwen aangehouden na inval in drugspand De door de politie aangetroffen hennep | Foto: Politie

ZOETERMEER - In Zoetermeer zijn afgelopen vrijdagmiddag acht vrouwen aangehouden nadat de politie een inval deed in een pand aan de Rokkeveenseweg-Zuid. Dat meldt de politie maandag. Ook hield de politie twee mannen uit Den Haag aan. In het pand werden er 21 kilo natte henneptoppen en 131 hennepplanten met toppen gevonden.

De politie was het drugspand op het spoor gekomen nadat mensen in de buurt een sterke henneplucht roken. Terwijl de agenten voor de woning stonden -waar de lucht vandaan kwam- zagen ze dat er twee mannen de woning uitrenden en er vandoor gingen. Na een korte achtervolging werden de twee mannen – Hagenaren van 29 en 26 jaar oud - aangehouden. In het pand zelf trof de politie vervolgens de acht vrouwen aan. De vrouwen zijn allen aangehouden en gehoord op het bureau. Ze worden verdacht van medeplichtigheid in de hennephandel. Alle tien de verdachten zijn vrijgelaten en moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. LEES OOK: Hagenaar (25) opgepakt voor hennepkwekerij in Zwammerdam