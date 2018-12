Kleinste -en grootste kerststal van de regio te zien in kerk Leiden

LEIDEN - Het bezichtigen van de kerststal in de Leidse Sint Josephkerk aan de Herensingel wordt steeds meer een traditioneel kerstuitje voor vele honderden bezoekers. Dat komt omdat hier ieder jaar de grootste kerststal van de Leidse regio wordt opgebouwd. Nieuw is dit jaar dat er ook 25 kleinere kerststallen worden tentoongesteld.

De grote kerststal heeft flinke afmetingen: 6 meter hoog, 10 meter lang en 7 meter breed. De kameel van de drie koningen is zo zwaar dat die met twee volwassen personen op zijn plaats moet worden gezet. De stal wordt ondersteund door tientallen meters steigerpijp die vakkundig onder de versiering zijn weggewerkt.

De beelden in de grote stal zijn al meer dan 100 jaar oud en zijn gemaakt van was. De beelden zijn afkomstig uit Duitsland en zijn via de Paters van de voormalige Mon Père-kerk in Leiden terecht gekomen. In 2014 en 2015 zijn de beelden gerestaureerd door een kunstenares die gespecialiseerd is in wassen beelden.





Herkenbaar

‘Het is heel herkenbaar voor mensen’, zegt pastoor Smith van de kerk. ‘Het mooie van de grote kerststal is dat het lijkt alsof je er zelf deel van uitmaakt.’ De kerststallen zijn te bewonderen tijdens alle kerkdiensten tussen kerstavond en Driekoningen, maar ook op Tweede Kerstdag en op donderdag 27 december tussen 13.00 en 15.00 uur wordt de kerk speciaal opengesteld voor iedereen die de kerststallen wil bezichtigen.





