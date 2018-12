Wethouder: Strandtenten op 15 mei terug op noordelijk deel strand

DEN HAAG - De werkzaamheden aan het noordelijk deel van de Scheveningse boulevard zijn op 15 mei klaar. Dat belooft de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen). Afgelopen tijd werd duidelijk dat sommige strandondernemers zich zorgen maken. Zij vrezen dat de boulevard niet voor het nieuwe strandseizoen klaar is.

De wethouder zegt dat te snappen. De werkzaamheden lijken nog niet zo ver gevorderd. Maar Revis verzekert dat ze op schema liggen. 'We hebben in overleg met de strandpaviljoenhouders afgesproken dat ze er afgelopen zomer stonden. Maar ze willen er graag volgende zomer wel staan en dat wil de gemeente ook heel graag. Dus 15 mei leveren we de boulevard op. Dan kunnen ze hun strandpaviljoen opbouwen', aldus Revis.

De wethouder schrijft in een brief over de voortgang van de werkzaamheden aan dit deel van de boulevard dat ze op schema liggen. Zo is de parkeerkelder van het complex dat Hommerson hier bouwt, gerealiseerd. Voor de zomer wordt ook de ruwbouw boven de grond opgeleverd. Daarna kan het gebouw worden afgemaakt.



Legoland

Met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen is ook een aantal keren gesproken over de plannen voor de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/ Gevers Deynootweg. De definitieve plannen daarvoor, worden in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.

Ook blijkt dat de bouw van het veelbesproken Legoland Discovery Centre de laatste fase ingaat. De horeca in dit complex kan in de zomer van 2019 in gebruik worden genomen. Maar de attractie zelf gaat pas in februari 2020 voor het grote publiek open.



Toekomst van De Pier

Verder wordt duidelijk dat de eigenaar van de Pier - Kondor Wessels - aan het denken is over een meer definitief plan voor de toekomst. Daarbij wordt ook de bouwkundige staat van de Pier onder de loep genomen.

Revis erkent bovendien dat, zoals Omroep West al eerder melde, de watertaxi in de haven van Scheveningen gaat stoppen. De wethouder: 'Tijdens de jaarlijkse evaluaties werd duidelijk dat de watertaxi voornamelijk werd gebruikt als toeristische attractie en in kleine mate als alternatieve (oever)verbinding, waarvoor de watertaxi eigenlijk bedoeld was.'



Geen subsidie voor watertaxi

Volgens hem koste de exploitatie de gemeente gemiddeld 67.000 euro per jaar omdat de watertaxi niet zelfstanding rendabel kan varen. 'Gemiddeld heeft de gemeente 8,68 euro per persoon per vaart bijgelegd. Een subsidie op de watertaxi als toeristische attractie is niet mogelijk. Om deze redenen is besloten om na de afloop van de pilot (najaar 2018) de watertaxi niet als permanente voorziening te laten varen in de haven', aldus de wethouder.

Wel stelt hij dat als er ondernemers de taxi zelfstandig willen exploiteren, de gemeente bereid is advies te geven en te helpen met vergunningen.

