Lekkerkerk leeft mee met twee gezinnen die getroffen zijn door dodelijk ongeluk

LEKKERKERK - Heel Lekkerkerk leeft mee met de twee gezinnen die getroffen zijn door het dodelijk ongeluk op de N210 zondagmiddag. 'Iedereen heeft het erover en is begaan met het lot van de families,' zegt burgemeester Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard. Een 29-jarige man en een 29-jarige vrouw overleefden het ongeluk niet.

Het ongeluk is ingeslagen als een bom in het kleine plaatsje in de Krimpenerwaard. Er waren drie auto's betrokken bij het ongeluk op de N210 tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. In een van de wagens zaten drie broers en de vriendin van een van hen. Een van de broers is ter plekke overleden. De vrouw overleed in het ziekenhuis.

De twee andere broers liggen gewond in het ziekenhuis, één van hen is er slecht aan toe. Ze werkten alletwee als vrijwilliger bij de brandweer in Lekkerkerk. Zij werden door hun eigen collega's uit het wrak gehaald, waardoor de brandweer in Lekkerkerk even niet uitrukt.



Verkeersruzie

De politie doet onderzoek naar het ongeluk en houdt alle opties open. Volgens de politie Krimpenerwaard ging er mogelijk een verkeersruzie aan het ongeluk vooraf. Een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is opgepakt en zit nog vast. Het is onduidelijk waar hij van verdacht wordt. Er is een bloedtest bij hem afgenomen.

Tekst gaat verder na de Facebookpost:





Burgemeester Roel Cazemier van de Krimpenerwaard reageert geschokt. 'Ik werd gebeld door de brandweer dat er een ernstig ongeluk was gebeurd en ben daar gaan kijken. Ik zag dat de hulpdiensten volop bezig waren met drie auto's die daar op elkaar geknald waren. De hulpdiensten hebben voortreffelijk werk gedaan, maar helaas zijn er wel twee mensen overleden.'



Diepe rouw

De burgemeester betuigt zijn medeleven aan de getroffen families. 'En dat op de dag voor Kerst. Iedereen verheugt zich op het samenzijn met de familie, maar deze families worden in hele diepe rouw gestort,' zegt Cazemier.

Een van de slachtoffer was lid van de hervormde kerk 't Venster in Lekkerkerk. Dominee Vernooij reageert: 'Morgen tijdens de dienst staan we erbij stil. Eén van de overleden slachtoffers was lid van deze kerk', vertelt hij. 'Het is heel wrang dat het bijna Kerst is en dat dit is gebeurd, maar dat is de realiteit.'