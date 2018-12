Haags Huijgenspark knettert tussen Kerst en Oud & Nieuw van magie en energie

DEN HAAG - Wat te doen tijdens de donkere, rustige dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw? In Den Haag hoef je je niet te vervelen, want de reizende kermisattracties van Carnivale strijken weer neer op het Huijgenspark. Vier dagen lang kun je je warmen aan in de wereld van magie, betovering en verwondering zoals dat in 1930 er ook aan toe ging.

Van kleine menschen tot vuurkunstenaars, dorpsgekken en burlesque danseressen tot alle geniale gestoorde professoren. Ze zijn weer allemaal van de partij. Maar slecht nieuws voor de liefhebbers van Henny Kroeze's De Steile Wand. Voor de stuntman op de motor betekent deze Carnivale zijn afscheid: 'Elke beweging die je maakt is zwaar. Dat is het gevecht tegen de zwaartekracht. Ik merk dat het niet meer is zoals het altijd was. Daarom stop ik ermee.'

De kop-van-Jut mag ook niet ontbreken in Den Haag. Deze klassieke kermisattractie vindt zijn oorsprong uitgerekend op het Huijgenspark. Joris Hentenaar van Carnivale: 'Hendrik Jut pleegde hier een dubbele moord in 1872. Een kermisuitbater heeft dat gegeven gebruikt voor de kop-van-jut. Met de hamer slaan op die kop van Jut, als wraak op die moord.'





Carnivale is van 27 tot 30 december in het Huijgenspark in Den Haag.

LEES OOK: Handen uit de mouwen voor de armen: 'Bedankt God!'