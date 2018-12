Kerstkalkoenen vliegen de winkels uit

DEN HAAG - Volle parkeerplaatsen, zoeken naar een plekje... Veel mensen deden vandaag hun laatste kerstinkopen. Zo ook in De Lier, waar poelier Jos Straathof maandag de drukste dag van het jaar beleeft. De kalkoenen vliegen over de toonbank, figuurlijk dan. Al is er ook veel vraag naar rollad

'Jaaa, kalkoen', zegt een vrouw die een exemplaar van drieënhalve kilo afrekent. Lekker traditioneel.” Ook een man die met een flink exemplaar de winkel verlaat zegt dat het bij Kerst hoort. Hij krijgt er een gebruiksaanwijzing bij. ‘Maar zo moeilijk is het niet, gewoon in de oven en klaar.’

Toch is het wel iets moelijker: ‘Een uur op 170 graden, en dan nog een kwartier op honderd,’ legt poelier Straathof uit aan een andere klant. ‘En kan de aardappelgarnituur er dan het laatste kwartier bij?’ wil ze weten. ‘Nee, die moet wel iets eerder.’



Man moet verplicht kalkoen eten

‘Ik ben Engelse, dus dan hoort het helemaal erbij hè, een kalkoen met vulling,’ zegt een vrouw die haar bestelling komt afrekenen. ‘En zal ik je wat vertellen? Mijn man houdt helemaal niet van kalkoen. We zijn al 37 jaar getrouwd en hij eet al 37 jaar kalkoen met Kerst.’ Vrolijk lachend loopt ze de winkel weer uit.

Maar het is niet alleen kalkoen wat de klok slaat, aldus Straathof. ‘Hertenbiefstuk, haas, gans, eend, al het wild eigenlijk. Dat gaat altijd wel.’ Bij de gans moet je wel oppassen voor resten van kogeltjes in het vlees. ‘Ja, dat kan altijd voorkomen, dus daar waarschuwen we voor. Anders kost het je een kies.’



Wat eet de poelier zelf?

Hoewel de klanten in de rij staan voor hun bestellingen - ‘ik heb nummer 525' - is er nog genoeg voor mensen die niet besteld hebben. En hoewel het druk is, heeft Straathof het drukker meegemaakt. ‘Ik heb vannacht nog drie uur geslapen, en soms werken we ook echt de hele nacht door.’ Wat hij zelf eet met het kerstdiner? ‘Hert, denk ik, en kalkoendij.’