Vanavond of met Kerst met het openbaar vervoer? Controleer hier of je bus of tram rijdt

REGIO - Wie Kerstavond met de bus of tram wil, heeft mazzel. Het is geen erkende feestdag en dus rijdt alles 'gewoon', Kerstavond of niet. Dat geldt voor de HTM, Connexxion en Arriva. Maar met Eerste en Tweede Kerstdag is dat anders. Wil jij na het heerlijke diner met je schoonouders of een avondje naar de kroeg gevlucht te zijn met het ov terug naar huis? Wij zochten voor je uit of dat lukt.

'Wij rijden Eerste en Tweede Kerstdag zoals op zondag', vertelt een woordvoerster van de HTM. Daardoor gaan de bussen 's ochtends pas wat later rijden dan normaal en stoppen ze er 's avonds ook eerder mee. 'Meestal is de frequentie minder ja, dat verschilt per lijn.'

Wie na een avond lang tafelen of inderdaad het bezoekje aan die kroeg lekker laat naar huis wil, kan niet met de nachtbus. 'Die rijden alleen in het weekend', aldus de woordvoerster. Het is niet zo dat er vanwege de Kerst juist wel nachtbussen doordeweeks worden ingezet. Dat wordt dus met de fiets, lopen, een taxi of toch een slachtoffer bereid vinden om voor BOB te spelen.



Aangepaste dienstregeling

De bussen en trams van de HTM rijden dus de komende dagen als op zondag. Hoe laat en vaak ze dan gaan? Voor het antwoord op die vraag raadt de HTM reizigers aan vooral op de website te kijken: 'Dat is het meest handig.' Ook bij Connexxion wordt er op Eerste en Tweede Kerstdag gereden als op zondag. En ook dat betekent minder bussen. 'Op dat soort dagen is het minder druk', verklaart een woordvoerster.

Arriva, ook in onze regio actief, rijdt ook beide dagen als op zondag. Wie na de kerst met de bus of tram wil moet trouwens sowieso even op de site van het vervoersbedrijf kijken. Vanwege de kerstvakantie is er een aangepaste dienstregeling en in de meeste gevallen betekent dat minder bussen of trams.

