Profvoetballer biedt eenzame mensen kerstdiner aan

DEN HAAG - Profvoetballer Mandy van den Berg uit Naaldwijk deed halverwege november een oproep op haar Instagram-pagina. Samen met haar familie nodigde ze op kerstavond mensen uit de omgeving van het Westland uit die alleen zijn. Voor 'eten, drinken, muziek, gezelligheid, delen van verhalen en het bovenal heel fijn hebben met elkaar', was er te lezen.

'Ik heb dit een aantal jaren achter elkaar met mijn ouders besproken', vertelt Van den Berg over het initiatief, 'Maar ieder jaar waren we laat en was het al kerst. Dit jaar dacht ik: laten we het gewoon doen.'

Vijf gasten schuiven er aan bij het Naaldwijkse gezin. 'Ze zijn echt alleen', weet de speelster die tegenwoordig voor de Spaanse club Valencia uitkomt. 'Ze hebben niemand meer. Ze kunnen nu genieten van een kerstdiner bij ons.'



Westlandse middenstand helpt mee

Na het Europees Kampioenschap van 2017 is Van den Berg uit de gratie geraakt bij de Haagse bondscoach Sarina Wiegman. 'Als je geselecteerd kan worden op dit initiatief dan zou het mooi zijn', lacht de Westlandse. 'Maar ik weet dat het in de topsport om andere kwaliteiten gaat. De bondscoach is er van op de hoogte van wat ik kan en weet wat ik kan betekenen op voetbal- en sociaal gebied.'

De plaatselijke middenstand heeft enorm meegeholpen aan het diner. 'We hoeven alleen zelf de tafel te dekken', zegt de voetballer trots. 'Van de hapjes vooraf, tot de drankjes aan het einde. Alles is geregeld. De gasten worden opgehaald en thuisgebracht. Helemaal perfect.'

