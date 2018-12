Kerken voller dan normaal op Kerstavond: 'Je hoopt toch dat ze terugkomen'

REGIO - In veel kerken in onze regio is het deze Kerstavond waarschijnlijk drukker dan normaal. Er komen dan ook veel mensen die de rest van het jaar nooit naar de kerk gaan. Sommige voorgangers hopen deze mensen stiekem te verleiden om wat vaker te komen. Ze passen bijvoorbeeld hun preek aan, zodat die ook begrijpelijk is voor mensen die niet zo vaak komen. En verder is het voor de meeste kerken vooral feest. Wij maakten vlak voor het begin van de vieringen een rondje langs een aantal voorgangers. Wat is toch die magie?

'De hele Kerstperiode is drukker dan normaal', vertelt dominee Antje van der Hoek van de Remonstrantse Kerk in Den Haag. 'Ik kan niet precies zeggen hoeveel mensen we verwachten, maar de kerk zit vanavond wel helemaal vol', zegt diaken Leon Everts van parochie Sint Jan de Doper in Gouda.

Ook voor Dirk Gudde, die als pastoraal werker in de Rooms-Katholieke parochie Heilige Augustinus in Voorschoten werkzaam is, zijn het drukke tijden. 'We hebben drie diensten en verwachten zo'n duizend mensen in de Kerstnacht. Dat is wel meer dan op gewone zondagen, ja. Mensen die normaal af en toe op zondag komen, komen nu ineens allemaal tegelijk. Dan zit je al gauw aan grote aantallen.'



Wat is het geheim?

Voor dominee Bert Karel Foppen van de Hervormde Wijkgemeente Betlehemkerk in Den Haag wordt het nog een beetje spannend. Hij is nog niet zo lang verbonden aan deze kerk en gaat vanavond voor het eerst voor tijdens de Kerstnachtdienst. 'Ik ga het voor het eerst zien', klinkt het monter. 'Het zal wel iets drukker zijn dan normaal. We hebben morgenochtend ook een kerkdienst. Sommige mensen vinden het zo mooi, die komen vanavond en morgenochtend.'

Ze zijn het er dus allemaal wel over eens: het is drukker dan normaal. Maar hoe komt dat dan? 'Het is een aansprekend verhaal, over een weerloos kind. Er is veel behoefte aan saamhorigheid in deze periode', zegt de Remonstrantse dominee. De Goudse diaken Leon Everts denkt dat Kerst bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. 'Het is ook het verlangen naar de zin van het leven. Het Kerstkind als antwoord op het leven en alle vragen die er zijn. Pijnlijke vragen, maar ook vreugde. Eigenlijk alles.'



De raadselen van een mensenhart

Dominee Foppen weet het niet zo goed. 'Kent u de raadselen van een mensenhart?', zegt hij. 'Ik vraag mij ook af wat mensen zoeken. Het is misschien toch wel het verlangen naar gezien zijn, verbonden zijn en zich geliefd weten. Dat zoeken mensen op zo'n moment dan toch in de kerk. Het verlangen naar een witte Kerst heeft daar ook mee te maken: iets moois, wat alle rotzooi bedekt.'

Dat veel mensen hun kerk alleen met Kerst bezoeken, is de voorgangers niet vreemd. Ze passen de opzet daar ook op aan. 'Ik heet de mensen bijzonder welkom en mopper niet dat ze andere dagen niet komen. Nee, ik ben vooral blij dat ze er met kerst wel zijn. Soms leg ik wel wat meer uit, ook voor de jongere generatie die het niet meer gewend is. Ik probeer het ook met hedendaagse thema's te verbinden', zegt pastoraal werker Dirk Gudde uit Voorschoten.



Vertalen naar de dagelijkse praktijk

Zijn collega uit Gouda doet dat ook. 'Ik zal niet anders preken dan normaal, maar wel concrete voorbeelden geven uit mijn eigen leven, het een beetje vertalen naar de dagelijkse praktijk. Maar je moet mensen ook weer niet onderschatten hoor', zegt diaken Everts. 'Ook al komen ze maar één keer per jaar, ook zij hebben een diep verlangen. Deze viering gáát ergens over.'

Dominee Van der Hoek: 'Je probeert altijd wel om niet te veel de tale Kanaäns te gebruiken en het een beetje toegankelijk te houden. Je zoekt naar een originele invalshoek, waar je zelf ook plezier in hebt. Je moet ook wel menen wat je zegt, want anders hebben mensen dat onmiddellijk door.'



Reclame maken

Haar collega Foppen, van de vlakbij gelegen Betlehemkerk, houdt er ook rekening mee. 'Ik probeer altijd zo te preken dat iemand die gewoon naar binnenloopt het misschien niet helemaal snapt, maar wel een soort besef krijgt waar het om gaat. Ik besef ook dat er mensen zijn die je niet vaak ziet, dus ik probeer wel goede reclame te maken.'

Is dat dan een mooie gelegenheid om de eenmalige kerkgangers ook voor de rest van het jaar te 'lokken'? Van der Hoek: 'Nou, misschien leggen we wat extra folders neer, zo met de Kerst. Maar ik zeg niet aan het slot dat mensen volgende week weer moeten komen. Juist door mensen te claimen gaat het helemaal mis, daar geloof ik niet in.'



'Je kunt het ook grappig zeggen'

Diaken Leon Everts is hoopvol. 'Het zou natuurlijk prachtig zijn als het lukt, iedereen is tenslotte van harte welkom. Je kunt het ook nog grappig zeggen: jongens, wat is het vandaag druk... hopelijk volgende week weer', lacht hij. 'Aan het einde geef ik iedereen een hand om ze een zalig Kerstfeest te wensen. Wie weet komen de mensen wel terug. Dat hoop je toch.'

Zijn geloofsgenoot uit Voorschoten pakt het anders aan. 'Ik probeer mensen een zodanig gevoel te geven dat het uit henzelf zou komen. Ik hoor mensen ook weleens zeggen: oh, als het zó is, dan wil ik nog wel eens komen. Weet je, mensen hebben soms een verkeerd beeld van hoe het eraan toe gaat in een de kerk. Zo'n Kerstviering kan het beeld dan een beetje wijzigen', aldus Dirk Gudde.



Vrede en liefde

Hij verheugt zich in elk geval op vanavond. 'Natuurlijk. Het is voor ons werkers in de kerk wel een marathon, maar het is altijd mooi om te doen. Het is meer dan werk, het is samen een feest vieren met iedereen die in de kerk is.' Bert Karel Foppen heeft er ook zin in, maar is wel een beetje zenuwachtig. 'Natuurlijk, beide. Het is toch mijn eerste keer in deze gemeente. Ik ben nu de laatste dingen voor mijn overdenking aan het doorlezen', vertelt hij.

Ook Antje van der Hoek van de remonstranten kijkt uit naar vanavond. 'Alleen al door het tijdstip en dan het licht van alle vier de adventskaarsen tegelijk aan. Dat heeft toch een andere sfeer dan een zondagochtend in januari.' Diaken Leon Everts kan ook niet wachten. 'Ik heb er erg veel zin in, absoluut', zegt hij. 'Schrijft u vooral wel op dat het een feest is van vrede en liefde', klinkt het ineens krachtig. 'Want dáár draait het om, weet u.'