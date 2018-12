Deel dit artikel:













Waarschuwing: lekker gourmetten met Lidl? Pas op! Beeld: Lidl

DEN HAAG - Wie de komende dagen vrolijk aan het gourmetten wil slaan, moet oppassen. Supermarktketen Lidl roept een product gourmetsaus terug wegens een fout in de productie. Er is per ongeluk pepersaus gedaan in een bakje waar eigenlijk knoflooksaus in had moeten zitten.

Het gaat om het product Gourmet sauzen, bestaande uit vijf bakjes van 80 milliliter van het merk Delicieux. In de pepersaus zitten de bestanddelen tarwe-, selderij en soja, maar dat staat niet vermeld op het etiket. Mensen die voor deze ingrediënten allergisch zijn, worden verzocht het artikel terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan hun geld terug. Als ze het wel eten kunnen ze allerlei klachten krijgen, zoals maag- en darmklachten of luchtwegproblemen.

Gewoon eten? Klanten die geen allergie voor de ingrediënten hebben, kunnen de saus gewoon eten. De kerst wordt dan dit jaar wellicht wel iets pittiger dan was gepland, met die pepersaus. Het goede nieuws: je stinkt in elk geval niet naar knoflook...