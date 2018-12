Deel dit artikel:













Koning roept op tot samenwerken in kersttoespraak Foto: RVD

DEN HAAG - Een oproep aan Nederlanders om te blijven samenwerken stond centraal in de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander. Volgens de koning is samenwerking de rode draad in de Nederlandse geschiedenis.

'Actieve burgers die het ondanks alle verschillende samen willen bolwerken. Dat is wat ons sterk maakt.' Ook zei de koning dat de meeste Nederlanders zich thuis voelen in een land dat niet gepolariseerd raakt. 'De bereidheid om rekening met elkaar te houden en om met elkaar samen te werken heeft ons ver gebracht.' Daarnaast sprak de koning over gemis. 'Kerst is niet voor iedereen een feest, doordat mensen eenzaam kunnen zijn of iemand vreselijk missen.' 'Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt.' De koningin verloor het afgelopen jaar haar zusje, de koning enkele jaren geleden zijn broer Friso. De koning week dit jaar voor de opname van de toespraak uit naar Paleis Noordeinde. Dit omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Omdat dit nog niet voldoende is ingericht om de opnames te maken, is gekozen voor het werkpaleis van de koning.