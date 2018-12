Anouk bezig met flinke opmars in Top 2000

DEN HAAG - Muziekliefhebbers kunnen sinds de vroege ochtend van Eerste Kerstdag weer genieten van de Top 2000 op NPO Radio 2. De uitzending begon om 8.00 uur met een speciale mix van een aantal nummers uit de 'lijst der lijsten' gemaakt door radio-dj Bart Arens.

Queen staat wederom op 1 met het nummer 'Bohemian Rhapsody', maar er staat ook een aantal artiesten uit onze regio in de lijst. De hoogst genoteerde is geen verrassing; op plek 27 staat 'Radar Love' van de Golden Earring. Wél opmerkelijk is de opmars van 'Nobody's wife' van Anouk. De plaat uit 1997 stijgt 46 plaatsen en staat nu op 123 in de lijst. In 2017 steeg de tweede single van Anouk ook al flink.

In de bovenste 500 staan nog vijf platen uit onze regio. Op 230 staat 'Another 45 Miles', opnieuw van de Golden Earring. Within Temptation uit Waddinxveen staat op 386 met 'Mother Earth'. Iets lager vinden we Anouk nog twee keer terug met 'Birds' op 463 en 'Lost' op 472. Die laatste verliest overigens wel 38 plaatsen.



Tien miljoen luisteraars

De Top 2000 is een van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland, waar volgens NPO Radio 2 jaarlijks circa tien miljoen mensen naar kijken en luisteren. Het publiek stelt de lijst ieder jaar samen. De uitzending van de Top 2000 eindigt op oudejaarsavond.

Bekijk hier welke nummers er op Eerste Kerstdag per uur voorbijkomen

LEES OOK: Davina Michelle scoort weer, nu in de Top 2000