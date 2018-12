Deel dit artikel:













Kerk herdenkt slachtoffers verkeersongeluk Lekkerkerk Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd | Foto: Omroep West

LEKKERKERK - In de Hervormde Kerk 't Venster in Lekkerkerk zijn de slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk op de N210 herdacht. Dominee Vernooij citeerde aan het begin van de kerstdienst psalm 89: 'gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Op deze eerste kerstdag moeten we een droeve mededeling doen.'

Bij een zwaar ongeluk op de N210 kwamen zondagmiddag een vrouw en een man om het leven. Drie broers van het mannelijke slachtoffer raakten zwaar gewond. Volgens de dominee wordt nog gevreesd voor het leven van één gewonde. 'We maken het mee dat de dood zijn slag slaat, we hebben er geen woorden voor. We zijn stil. Wij bidden om hulp en troost. Wij kunnen soms beter zwijgen en bidden', aldus de dominee. 'Je kan je niet voorstellen wat het betekent om opnieuw een kind te moeten verliezen. Laten we bidden voor troost en hulp aan de familie.' De dominee doelt hiermee op feit dat de familie van één van de slachtoffers al eerder een zoon verloor bij de oorlog in Bosnië in de jaren '90.

Twee doden, drie gewonden Bij het ongeluk waren drie auto’s betrokken. Alle slachtoffers zaten in een blauwe Volkswagen Polo die werd aangereden door een busje. Een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel werd aangehouden na de aanrijding. Volgens de politie is er mogelijk een verkeersruzie aan het ongeluk vooraf gegaan. Twee van de gewonden zijn vrijwilliger bij de brandweer. Het korps is zwaar geraakt door het ongeluk en brandweermensen krijgen steun en bijstand.