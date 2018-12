Deel dit artikel:













Auto brandt uit na ongeluk in Zoetermeer, bestuurder ervandoor De auto brandde volledig uit. Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een auto is in Zoetermeer volledig uitgebrand na een ongeluk. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag op de Amerikaweg. Volgens de politie was de bestuurder nergens meer te bekennen.

Ter hoogte van de Buytenparklaan is de wagen over een rotonde gelanceerd en in brand gevlogen. De politie is meteen op zoek gegaan naar de automobilist, maar die was na de aanrijding niet meer te vinden. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande wagen weggetakeld.