Haagse politie roept jongeren op om rust in Transvaal te bewaren Foto: District8.net

DEN HAAG - Met een bericht op Twitter roept de politie jongeren in de wijk Transvaal in Den Haag op om de boel heel te houden rond het Paul Krugerplein. Volgens ooggetuigen werd daar in de nacht van maandag op dinsdag voor de vierde keer op rij brand gesticht. De brandweer moest er brandende pallets blussen.

Zaterdagnacht gingen er ook al twee scooters in vlammen op en zondagnacht moest een houten kast het ontgelden. Volgens omstanders werden de hulpdiensten door de jongeren uitgescholden.