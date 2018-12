Subsidie maakt restauratie van tramlocomotief in Smalspoormuseum mogelijk

VALKENBURG - Stoomtrein Katwijk Leiden, zoals het Smalspoormuseum nu heet, heeft 80.000 euro gekregen voor de restauratie van een oude tramlocomotief uit 1904. Locomotief 'Vrijland' staat sinds 2003 in het museum bij het Valkenburgse Meer in Valkenburg. Door een financiële injectie vanuit het Mondriaan Fonds kan die nu opgeknapt worden.

Peter Soonius van Stoomtrein Katwijk Leiden is in zijn nopjes over het ontvangen bedrag. 'Hier zijn we heel erg blij mee', zegt hij. 'Een droom van ons komt uit.' De 'Vrijland' reed jarenlang in de Achterhoek en werd in 1956 uit de dienstregeling gehaald. Sindsdien stond de locomotief in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De 'Vrijland' is een tramlocomotief, waar er op dit moment in Nederland nog maar vijf van zijn. Tijdens de restauratie zal de originele staat behouden blijven, zegt museum Stoomtrein Katwijk Leiden.



Twee tot drie jaar

Het museum verwacht dat de locomotief binnen twee tot drie jaar gerestaureerd is. Soonius: 'En dat betekent dat we dan een antieke vierkante stoomlocomotief rijdend langs ons station krijgen.' De 'Vrijland' is voor het publiek nog tot en met zondag te zien tijdens de Winterstoomritten.

