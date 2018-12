Eerste Kerstdag: snel even boodschappen doen, een warm visje of toch maar naar het restaurant?

DEN HAAG - 'Ach nou ben ik het karwijzaad vergeten', verzucht een vrouw die net wat gehaast de Jumbo-supermarkt aan de Van Bergenstraat in Scheveningen uit komt lopen. De keten heeft in Nederland de meeste supermarkten open op Eerste Kerstdag. En op Scheveningen is het nog best druk.

'Ik moest eigenlijk vanmorgen nog bedenken wat ik meeneem naar de familie', zegt de vrouw die uiteindelijk dus het karwijzaad vergeten blijkt te zijn. 'We kwamen gisteren pas terug van de andere familie, dus dan is dit wel heel praktisch.' En wat wordt het dan? 'Ik heb net op de New Yorktimes Cookingwebsite gekeken en het wordt kool met karwijzaad'.



Ook lekker druk bij de visboer

Een man die de winkel uitkomt heeft nog geen idee wat hij vanavond gaat eten, maar heeft toch maar wat inkopen gedaan. 'Er is nog wel wat in huis dus we fixen en mixen wel wat'. Hij vindt het makkelijk dat de winkel open is: 'Kun je op het laatste moment nog iets halen.' En waar hij op hoopt qua kerstdiner? 'Geen idee … iets lekkers', grijnst hij.

Een eindje verderop in de haven van Scheveningen is het Vispaleis open. Op het terras van de overdekte viskraam doet een gezinnetje zich tegoed aan kibbeling en een buil friet speciaal. 'Ja dit is ons kerstmenu', lacht de papa. Het kindje likt ondertussen erg tevreden zijn vingers af. 'Nee hoor dit is het niet', zegt de vrouw in het gezelschap. 'Ze waren hier gelukkig open, dus even een patatje en een lekker visje.' Maar wat eten ze vanavond?. 'Het wordt gourmet', vult de man aan. 'Maar dan niet met vis, gewoon met lekker vlees.'



Of je gaat naar een restaurant

Toch halen nog heel wat mensen op het laatste moment hun vis voor de kerst bij het Vispaleis. Maar hoe zit dat dan? Want de vissers zijn ook vrij en op de veiling wordt met kerst niet gewerkt. 'Alles wordt meteen vacuüm verpakt, dus het is hartstikke vers hoor', zegt één van de medewerkers. 'Zelf eet ik toevallig Chinees vanavond, maar gisteren had ik een kerstdiner met diverse soorten vis.' Zijn collega doet het wel met vis. 'Wij gaan gourmetten met vlees en vis, van alles. Zalm, paling. Lekker!'

Maar je kunt natuurlijk ook naar een restaurant voor lunch of diner. Bij restaurant De Dagvisser aan de Scheveningse haven is het diner volledig volgeboekt. In de keuken wordt ’s middags hard gewerkt aan de lunch. De keukenbrigade heeft het druk want ook de normale lunchkaart staat 'open'. Toch gaan er schalen vol oesters het restaurant in en staan de tongetjes en coquilles Saint-Jacques te garen in de boter.



Maar de topper met Kerst dit jaar? 'Ik denk toch het grote kerstmenu', zegt de gastvrouw bij de deur. 'Daar zit kreeft in, zwezerik, tarbot. Mensen gaan toch wat luxer uit eten met kerst.' Het restaurant merkt dat het de laatste jaren weer gewoon goed gaat met Nederland, maar Kerst was eigenlijk nooit een probleem. 'We draaien heel veel met vaste gasten die ieder jaar terugkomen en dat is onwijs leuk'.