Oud-wethouder Marc Witteman (57) overleden Marc Witteman. (Archieffoto: provincie Flevoland)

LEIDEN - Voormalig burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht (provincie Utrecht) is op kerstavond overleden. Dat heeft de gemeente dinsdag bekend gemaakt. Witteman was van 1998 tot 2005 wethouder in de gemeente Hillegom. Daarna was hij onder meer waarnemend burgemeester in Warmond en wethouder in de Leiden. Witteman overleed aan de gevolgen van longkanker.

In mei vorig jaar maakte Witteman (PvdA) bekend ongeneeslijk ziek te zijn. 'Het liefst was ik jullie allemaal persoonlijk komen vertellen wat mij is overkomen. Maar het leed is te groot en de tijd die me nog rest is waarschijnlijk te kort om dat bij iedereen te doen', schreef hij toen. 'Daarom val ik maar met de deur in huis.' De geboren Hillegommer was bij het bekend maken van zijn ziekte twee jaar burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. Hij heeft tot augustus van dit jaar doorgewerkt als burgemeester. Daarna zijn zijn taken overgenomen door Yvonne van Mastrigt. Diep geraakt Het gemeentebestuur is 'diep geraakt' door het overlijden van Witteman. 'Marc Witteman was een rasbestuurder. Verbindend, daadkrachtig, bereikbaar, vernieuwend en integer: zo blijft hij ons inspireren. Wij leven intens mee met zijn vrouw en de kinderen en wensen hen veel sterkte', aldus Van Mastrigt. LEES OOK: Oud-wethouder Hillegom en Leiden ongeneeslijk ziek