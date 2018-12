Deel dit artikel:













Opnieuw bultrug gezien voor de kust van Scheveningen De springende bultrug in november 2018. (Foto: Jan van der Sluis) Deze foto zou op Eerste Kerstdag zijn gemaakt vanaf het zuidelijk havenhoofd. (Foto: Piet van Gemerden)

DEN HAAG - De afgelopen weken was het stil rondom de bultrug die in november dagenlang voor de kust van Scheveningen zwom. Maar op deze Eerste Kerstdag stromen de meldingen binnen van spotters die een bultrug hebben gezien. Of het om Jojo gaat, zoals de bultrug afgelopen maand werd genoemd, is niet duidelijk. Maar op internet weten liefhebbers het zeker: 'Jaaaa Jojo is terug!'

Een van de foto's die dinsdag op internet verscheen is genomen van het zuidelijk havenhoofd in Scheveningen. Op de foto is een stukje van de rug van het dier te zien. 'Vaak boven water. Steeds spuitend. Veel meeuwen en ook enkele Jan van Genten er bij. Zich verplaatsend richting noord', is te lezen op de website Waarneming. In een speciaal aan de bultrug gewijdde Facebook-groep is een andere foto te zien waarop de bultrug te zien zou zijn. Het dier zou zo'n twee kilometer uit de kust hebben gezwommen. LEES OOK: Deskundige SOS Dolfijn: 'Bultrug voor de kust vermaakt zich prima, geen nood'