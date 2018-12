Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een steekpartij aan de Lau Mazirellaan in Den Haag is dinsdagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is neergestoken in een woning. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Een van de verdachten is ook het slachtoffer van de steekpartij. Deze is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek.



