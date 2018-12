Deel dit artikel:













Dode man aangetroffen in sloot De fiets die naast de dode werd aangetroffen in de sloot | Foto: Regio 15

LEIDEN - Aan de Groene Maredijk in Leiden is Tweede Kerstdag rond 10.00 uur een dode man gevonden. Het lichaam lag half in de sloot. In het water werd ook een fiets gevonden.

De Groene Maredijk grenst aan park de Leidse Hout. Hoe de man in de sloot terecht is gekomen en hoe lang hij al in de sloot lag, kon de politie woensdagochtend nog niet zeggen.