Wie bouwt de hoogste vuurstapel, Duindorp of Scheveningen?

DEN HAAG - Het is aftellen voor de Scheveningers en de Duindorpers. Tweede Kerstdag, klokslag 22.00 uur barst de titanenstrijd weer los. Wie bouwt de hoogste vuurstapel? Gaat op 31 december het Noorderstrand of het Zuiderstrand met de eer strijken?

'Wij kunnen niet anders zeggen dat wij er klaar voor zijn, de pallets staan klaar, de chauffeurs kunnen niet wachten tot ze op het gaspedaal mogen trappen en de bouwers kunnen niet wachten tot ze de eerste pallets op het Zuiderstrand neer kunnen leggen', schrijft de organisatie van het Duindorpse Vreugdevuur op Facebook.

De Scheveningers op, het Noorderstrand vertelden eerder aan Omroep West dat ze hun eigen record uit 2015 verbreken. 'Toen hadden we 8695 kuub aan pallets, we willen nu naar de 10.000 kuub', zegt één van de organisatoren van het vreugdevuur. Het hoogterecord van 41 meter dat de Scheveningse bouwers in 2015 neerzetten is nooit erkend. 'Wel het aantal kuub pallets. Dat staat in het Guinness Book of Records. Daar zijn we trots op', klonk er vanaf het Scheveningse strand.



Perfect stapelweer

In Duindorp zijn ze even strijdvaardig. 'De vooruitzichten zijn - in tegenstelling tot vorig jaar - goed, er worden 5 droge zonnige dagen verwacht. Perfect stapelweer dus!' De organisatie is blij dat ze na maandenlange voorbereiding bijna aan de slag kunnen. 'Heb vooral plezier, want dat is ons doel, vijf dagen lang feesten, lol hebben en laten zien dat je met een hecht teamverband binnen een korte tijd iets geweldigs neer kunt zetten, namelijk werelds grootste vreugdevuur!'

Vanaf 27 december houden we je na het nieuws van 17.30uur op de hoogte over het verloop van de 'palletoorlog'tot op oudjaarsavond. De bouwers willen zichzelf overtreffen, dus het belooft weer een spannende strijd te worden. Op 31 december gaat de vlam erin. Dat kun je op TV West en onze onlinekanalen LIVE volgen vanaf 23.30 uur.

Vreudevuren Scheveningen en Duindorp op 31 december LIVE op TV West, app en web vanaf 23.30 tot 00.30 uur

De Duindorpers hebben al een livestream voor de opbouw klaargezet.



En hier kan je naar het vreugdevuur op het Noorderstrand van de Scheveningers kijken.