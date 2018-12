Ruim 1,7 miljoen mensen kijken naar kersttoespraak koning Willem-Alexander

DEN HAAG - Ruim 1,7 miljoen mensen hebben op Eerste Kerstdag naar de toespraak van koning Willem-Alexander gekeken. Daarmee trok de kerstrede iets meer kijkers dan vorig jaar.

De koning sprak dit jaar over de status van Nederland. Volgens hem staat samenwerking centraal in ons land en is dat de rode draad in de vaderlandse geschiedenis. Ook vond de monarch 'Nederland anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven'.

De koning week dit jaar voor de opname van de toespraak uit naar Paleis Noordeinde. Dit omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van Villa Eikenhorst in Wassenaar naar het Haagse Paleis Huis ten Bosch. Omdat dit nog niet voldoende is ingericht om de opnames te maken, is gekozen voor het werkpaleis van de koning in het centrum van Den Haag.



SBS6, RTL 4 en NPO

De uitzending was dinsdag aan het begin van de middag te zien op NPO 1, NPO 2 (met gebarentolk), RTL4 en SBS6 en werd in de avond herhaald op NPO 1.

In de middag keken 1.023.000 mensen via NPO 1, 174.000 via NPO 2 en 94.000 via SBS6 en 39.000 via RTL4. Op de herhaling stemden in de avond 383.000 kijkers af, meldt Stichting KijkOnderzoek.

