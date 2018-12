COLUMN: Beesten en gentlemen

DEN HAAG - Ook op deze Tweede Kerstdag een nieuwe column van uw hoofdofficier. Fijn dat ik u tussen de hapjes en drankjes door nog even mag toespreken. De mannen waar ik het vandaag over wil hebben zijn eigenlijk zowel beesten als gentlemen of -women, natuurlijk.

Ik heb het over rugbyers. Het is geen geheim dat ik groot fan ben van rugby. Ik sta niet meer zelf op het veld. Maar nog wel vaak met heel veel plezier langs de lijn.

De sport wordt gelukkig steeds groter in Nederland. Gelukkig, want ik vind het zo'n machtig mooi voorbeeld voor de omgangsvormen.

Het lijkt misschien alsof die mannen en vrouwen op het veld als beesten tekeer gaan. Misschien is dat ook wel zo; ze gaan in elk geval vol voor de sport. En daarbij kan het er hard aan toe gaan, zeker.

Maar tegelijk is er enorm respect voor elkaar, dat werkelijk van elke wedstrijd spat. Ik zag eens een jongetje dat een beetje in de knel was gekomen en geblesseerd van het veld moest. En alle spelers, van de eigen ploeg én de tegenpartij, maakten samen een haag om hem onder applaus van het veld te geleiden. Dat ging spontaan. Daar waren geen roepende ouders voor nodig.

Een ander voorbeeld: zoek op YouTube eens het filmpje "This is not soccer" op. Daarin roept een scheidsrechter een speler bij zich. En hij zegt: luister vriend, wij hebben elkaar geloof ik niet eerder ontmoet, maar op dit veld ben ik de scheidsrechter en jij de speler. Als jij je werk doet, doe ik dat van mij. En nu kappen met dat continue gezeur. "This is not soccer."

Ja, het is soms een stevige sport. Maar altijd met wederzijds respect en keurige omgangsvormen.

Soms kan de wereld wat meer rugby gebruiken.

Dit was mijn laatste column. U heeft misschien gehoord dat ik binnenkort ga werken voor het gerechtshof in Den Bosch. De afgelopen jaren voelde ik me bevoorrecht dat ik uw hoofdofficier mocht zijn. Dit is een regio waar enórm veel gebeurt, het voelt bijzonder om hier samen met de collega's van het OM te mogen zorgen dat dat ook allemaal zo veilig mogelijk gebeurt.

Dank aan Omroep West voor de mogelijkheid om af en toe mijn mening met u te mogen delen. En aan u: dank voor uw aandacht, vandaag en de afgelopen jaren. Ik wens u een veilig en liefdevol 2019.

Uw hoofdofficer,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart een mail via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl.

