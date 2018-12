Deel dit artikel:













Carolijn Brouwer zeilt belangrijke race in team met louter vrouwen Carolijn Brouwer | Foto: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race

LEIDEN - De Leidse zeilster Carolijn Brouwer is Tweede Kerstdag met haar team Wild Oats X van start gegaan in de Sidney to Hobart Yacht Race. Ze maakt onderdeel uit van een volledig vrouwelijk profteam. Dat is een primeur voor de zeilrace die dit jaar voor de 74ste keer wordt gehouden.

Een keer eerder zeilde de Leidse mee in de race tussen de twee Australische plaatsen. Ze zat toen nog in een gemengd team. Er vertrokken Tweede Kerstdag om 13.00 uur lokale tijd 85 teams in de grootste stad 'down under' Sydney. De verwachting is dat de boten morgen finishen in de hoofdstad van het eiland Tasmanië, Hobart.

Grossieren in prijzen Brouwer won eerder dit jaar de Volvo Ocean Race met het Chinese team Dongfeng. Ze was met die overwinning de eerste vrouw die de acht maanden durende zeilrace om de wereld won. Ook werd ze uitgeroepen tot de beste vrouwelijke zeilster ter wereld en werd ze Haags sportvrouw van het jaar. De plaats waar ze lang woonachtig was. LEES OOK: Bertens geen Sportvrouw van het Jaar: 'Weer twee schaatsers, ik word er moe van'