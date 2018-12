Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overleden persoon gevonden Rijswijk Onderzoek overleden persoon | Regio15

RIJSWIJK - In een woning aan de Hammarskjöldlaan in Rijswijk is een overleden persoon gevonden. De politie verricht onderzoek naar de doodsoorzaak.

'Zo'n onderzoek is gebruikelijk', laat een politiewoordvoerder aan Omroep West weten. De forensische opsporingsdienst is, in witte pakken, ter plekke om de zaak te onderzoeken.