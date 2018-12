'De stamgasten zijn mijn familie', werken tijdens Kerst in Leidse kroeg

Chezney Crosby, bedrijfsleider van de Leidse kroeg The Duke | Foto: The Duke

LEIDEN - De uit Zuid-Afrika afkomstige Chesney Crosby is bedrijfsleider van de Leidse sportkroeg The Duke. Terwijl zijn ouders, broertje en zusje tienduizend kilometer verderop aan het kerstdiner zitten, moet hij tijdens Tweede Kerstdag pinten tappen en glazen wassen. Met enige melancholie zegt hij: 'Tijdens de kerstdagen zijn het personeel en de vaste gasten mijn familie.'

'Natuurlijk is het soms best zwaar', zegt de 26-jarige Crosby. ‘Dan gaat iedereen in mijn omgeving naar zijn ouders of schoonouders. Dan is het best moeilijk. Eerste Kerstdag heb ik gebeld met mijn ouders en geappt met mijn broertje en zusje. Vorig jaar ben in nog wel in Zuid-Afrika geweest met Kerstmis.'

Zeven jaar geleden vestigde Crosby zich in de Sleutelstad en al snel kwam hij terecht in de plaatselijke horecawereld. In The Duke -op de hoek van de Leidse Beestenmarkt- vervult hij zijn rol als barman met verve, ook tijdens de kerstdagen. 'Dan komen de gasten mij een beetje plagen en uitschelden of vertellen ze wat hun problemen zijn. Kunnen ze even wat kwijt. Aan het einde is iedereen weer blij.'



Boxing Day

De pub waarin Crosby werkt, heeft meer dat tien beeldschermen waar constant sport op wordt uitgezonden. Op Tweede Kerstdag ziet hij dan ook vele mensen naar zijn pub komen die een sportwedstrijdje willen zien. Het is een uit Engeland overgewaaid fenomeen.

In Engeland wordt Tweede Kerstdag namelijk Boxing Day genoemd. Op het eiland aan de overkant van de Noordzee wordt er dan topsport bedreven. Hele gezinnen gaan naar voetbalwedstrijden als Liverpool – Newcastle United en Manchester United – Huddersfield Town. Vele supporters die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen kijken de wedstrijden in de pub.



Expats en internationale studenten

Crosby verwacht dat het in zijn pub 'gezellig druk' wordt. 'Expats en (internationale) studenten die met de feestdagen niet naar huis zijn gegaan of eerder terug zijn gekomen zullen er zijn', denkt Crosby. 'Maar ook stamgasten of mensen die genoeg hebben van familie. Dan komen ze voordat ze naar het kerstdiner gaan even een drankje doen en een wedstrijdje kijken. Sommigen zie je na het eten weer terug.'

Terwijl aan de toog, de problemen van alledag worden besproken, zijn er op de talloze schermen aan de wanden sportwedstrijden te zien. 'We beginnen met Fulham tegen Wolverhampton Wanderers om 13.30 uur', weet Crosby. 'Daarna Brighton – Arsenal en Watford – Chelsea. We hebben niet alleen maar voetbalwedstrijden in de Premier League. Ook de Football League (tweede voetbalniveau van Engeland red.) is te zien, maar ook andere sporten zoals cricket en rugby zenden we uit.'



Rugby-international

Die twee laatste sporten doen hem denken aan Zuid-Afrika. In het land op het zuidelijk halfrond kan tijdens de kerst het kwik in sommige gebieden boven de dertig graden uitkomen. 'Thuis lag ik dan op de bank cricket te kijken omdat het te warm was om andere dingen te doen', haalt hij een herinnering op. 'Soms nam ik even snel een duik in het zwembad. Dan is het hier in Nederland wel anders met die kou tijdens de kerstdagen.'

In rugby -die andere in Zuid-Afrika veel beoefende sport- is de boomlange Crosby een enorm talent. In de Nederlandse competitie maakte hij snel carrière. Hij begon bij regionale clubs op een laag niveau, maar maakte al snel de overstap naar topclub Hilversum. Met de Noord-Hollanders werd hij landskampioen en groeide hij uit tot een volwaardig Nederlands international.





Bezinepomp open

Tijdens de kerstdagen moet hij rekening houden met zijn status als topsporter. 'Ik kan niet zomaar alles eten en heel de dag maar dingen pakken. Ik heb een paar dingen laten staan. Eerste Kerstdag at ik met een maatje en zijn familie. Heb ik wat biefstuk en aardappelen gegeten en wat champagne en rode wijn gedronken. Daarna ben ik op tijd naar huis gegaan.'

Crosby woont nu zeven jaar in Nederland en heeft het kersfeest zien veranderen. ‘Toen ik gisteren door Leiden naar huis fietste, zag ik restaurants en winkels die gewoon open waren. Dat was niet toen ik hier net kwam een paar jaar geleden. Toen had je geluk als de bezinepomp open was en zat iedereen op Eerste Kerstdag thuis of bij familie. Dat is wel anders geworden.’



Nieuw-Zeeland tegen Sri Lanka

Tweede Kerstdag viert hij dus in de warmte van de kroeg en hij heeft er zin in. 'Een klein borrelhapje met de vaste gasten en misschien een pilsje met vrienden die langskomen. Dat is gewoon leuk en ondertussen is er sport. Vanavond om elf uur begint een cricketwedstrijd van Nieuw-Zeeland tegen Sri Lanka. Heerlijk om even te kijken.'

