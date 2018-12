VIDEO: Auto scheurt over voetbalveld HVV Laakkwartier, bestuurder krijgt boete

DEN HAAG - Omwonenden wisten op Eerste Kerstdag niet wat ze zagen. Opeens reed er een personenauto rond op het hoofdveld van HVV Laakkwartier. Op klaarlichte dag. 'Redelijk bizar', reageert Ron Jansen, voorzitter van de Haagse voetbalvereniging.

In een filmpje op Twitter is een zwarte auto te zien die het kunstgras op komt scheuren. Even later hebben buurtbewoners de politie gealarmeerd, vertelt clubvoorzitter Jansen.



'Toen ik erover werd gebeld, zat ik net in de auto. Ik was op weg naar familie, maar ik ben gelijk rechtsomkeert gegaan. Tot mijn verbazing zag ik bij aankomst een auto die op het veld was klemgereden door twee politiewagens.'



Slipsporen achtergelaten, club doet aangifte

Omdat het voetbalcomplex aan de Jan van Beersstraat een openstaand hek heeft, bedoeld voor calamiteiten, kon de personenauto het veld op komen rijden. Op foto's is duidelijk zichtbaar dat er slipsporen zijn achtergelaten op het kunstgras.

Een politiewoordvoerder laat aan Omroep West weten dat de bestuurder een bekeuring heeft gekregen. De gemeente Den Haag en HVV Laakkwartier zullen donderdag de schade aan het kunstgras opmaken, meldt Jansen. Op basis daarvan gaat de club aangifte doen.



Bijzondere band met Eerste Kerstdag

HVV Laakkwartier heeft een bijzondere band met Eerste Kerstdag. Exact drie jaar geleden brak er diezelfde dag brand uit in enkele containers en ook toen sloegen oplettende buurtbewoners alarm, waardoor de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het clubgebouw.