Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leiden viert kerst met circus en drijvende ijsbaan: 'Voor alle leeftijden' Een hond springt op spectaculaire wijze in het Groot Kerstcircus Leiden. (Foto: Omroep West) Een drijvende ijsbaan zorgt voor vertier in Leiden. (Foto: Omroep West)

LEIDEN - Tweede Kerstdag is zoals gebruikelijk weer veel eten en drinken en samenzijn met familie en vrienden. Maar veel mensen willen er natuurlijk ook wel even op uit. En dan komen traditionele kerstuitjes om de hoek kijken, maar ook nieuwe vormen van vertier zoals het Groot Kerstcircus en een drijvende ijsbaan in Leiden.

Messenwerpers, acrobaten en muzikale clowns. Het circus op de Lammermarkt bevat alle benodigde ingrediënten voor een middagje vermaak. 'Het is toch knap wat die acrobaten presteren, en de trucs die ze verzinnen. En ik ben zelf ook een liefhebber van paarden, dus het is allemaal hartstikke leuk', zegt een enthousiaste bezoeker.

'Van jong tot oud' Of het vooral voor de kleintjes is? 'Nee, het is voor alle leeftijden. Van jong tot oud.' Het kerstcircus is nog tot en met zondag 30 december te bezoeken. Op de drijvende ijsbaan bij de Vismarkt kan zelfs nog een week langer worden geschaatst. LEES OOK: 'De stamgasten zijn mijn familie', werken tijdens Kerst in Leidse kroeg