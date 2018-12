Eenzame kerst: niemand komt naar de high tea van Angela

DEN HAAG - Enkele weken geleden doet Angela Bouland een oproep in het Radio West-programma Broodje Bral: ze wil eenzame ouderen lekker verwennen tijdens de kerst. Zelf heeft de Haagse een uitkering, maar met hulp van sponsors organiseert ze een high tea. De teleurstelling is dan ook groot als iedereen afbelt of niet komt opdagen.

Angela is de afgelopen twee maanden druk bezig met de voorbereiding. Ze knapt de benedenverdieping op en koopt kerstversiering, terwijl haar gezondheid heel broos is en ze tussendoor ook nog in het ziekenhuis belandt.



Haar 18-jarige zoon Damien zit een beetje sip in de hoek. Hij kijkt naar de versierde kerstboom en de kerststol die er eenzaam bijliggen. 'Ik had me erg verheugd op deze kerst. Ik ben niet zo makkelijk in contact maken met mensen, maar nu leek het me leuk om dingen te kunnen vragen. Ik had het allemaal al bedacht: Wat was je mooiste kerst? Wat voor kerstherinneringen heb je aan vroeger? Maar nu komt er dus niemand.'



'Het is gewoon heel zuur'

'Tja', zegt zijn moeder. 'Het is gewoon heel zuur.' In de keuken ligt stokbrood in de oven. Er staan gevulde eitjes en salades in de koelkast. 'Ik heb dan wel een uitkering, maar er zijn wat mensen die me hebben gesponsord, waardoor ik een mooie high tea heb staan.'

Hoe zou het komen dat er niemand is gekomen? 'Ik denk dat eenzame mensen niet zo snel de stap maken om bij iemand langs te gaan die ze niet kennen. Die drempel is gewoon te hoog.'



Gezellige, maar geen geslaagde kerst

'Weet je', vervolgt ze peinzend, 'het is teleurstellend, maar ik ben blij dat mijn zoon hier is, want er zijn zoveel mensen die hun kinderen niet meer zien. Voor mij is het ondanks alles een gezellige, maar geen geslaagde kerst.'

Ze geeft ook niet zomaar op. 'Ik zit nu met zoveel eten, dus ik plaats zo een oproepje op Facebook en hoop dat er dan alsnog mensen langskomen om iets lekkers op te halen.'

LEES OOK: Hoe zit het nou met het Haags bakkie?