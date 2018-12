Burgemeester Krikke waarschuwt voor valse privéberichten op Facebook

DEN HAAG - 'Natuurlijk ben ik heel graag met jullie in contact, maar met Kerst val ik jullie niet lastig.' Met die woorden wil de Haagse burgemeester Pauline Krikke duidelijk maken dat privéberichten die in haar naam zijn verzonden op Facebook vals zijn.

'De kerstdagen zijn voor gezelligheid en warmte en niet voor een bombardement aan (valse!) berichten', schrijft Krikke in een verklaring op haar officiële Facebook-account, dat is te herkennen aan het blauwe vinkje achter haar naam.

Volgens de burgemeester heeft de gemeente Den Haag inmiddels achterhaald dat er een digitale dubbelganger van Krikke in omloop is. Ze was hierover door verschillende mensen getipt. De gemeente heeft het nepaccount gerapporteerd bij Facebook.

LEES OOK: Haagse oudjaar-vrijwilligers: veel blijft toch bij het oude