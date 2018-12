Palletoorlog tussen Scheveningen en Duindorp is weer losgebarsten

DEN HAAG - Het harde werken is begonnen. Scheveningers en Duindorpers halen sinds woensdagavond 22.00 uur werkelijk alles uit de kast om te kunnen zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor het grootste vreugdevuur ter wereld.

Vooralsog verloopt alles gesmeerd in Duindorp, waar het spektakel woensdagavond officieel van start is gegaan met vuurwerk. Een mannetje of twee- tot driehonderd doet - in tegenstelling tot aartsrivaal Scheveningen - alles met de hand.

Er zijn dit jaar borden geplaatst voor het vrachtverkeer dat naar 'noord' en 'zuid' moet. Zo'n twintig vrachtwagens met duizenden pallets hebben zelfs achter elkaar in de file gestaan. Zoals elk jaar zijn de Duindorpers te herkennen aan hun zwarte truien.



Andere tactiek gehanteerd

In het Scheveningse kamp hanteert men een andere tactiek. Met minder mensen, maar met behulp van heftrucks worden de pallets in tien- tot vijftientallen opgestapeld. En ook onder de Scheveningers gaat het er sfeervol aan toe.

