Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Kermisattracties van Carnivale strijken weer neer in Haags Huijgenspark Carnivale. (Archieffoto: Omroep West)

DEN HAAG - Goedemorgen! Ben je al een beetje bijgekomen van alle kersthapjes en -drankjes? Dan kun je vanaf nu weer terecht bij de rondreizende kermis Carnivale. Niks voor jou? Misschien wil je wel bieden op een gesigneerd shirt van ADO Den Haag. Of wellicht verheug je je al op de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Dit is de West Wekker!

Dit kun je vandaag verwachten:

Wat te doen tijdens de donkere, rustige dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw? In Den Haag hoef je je niet te vervelen, want de reizende kermisattracties van Carnivale strijken weer neer op het Huijgenspark. Vier dagen lang kun je je warmen aan in de wereld van magie, betovering en verwondering zoals dat in 1930 er ook aan toe ging.

De gesigneerde voetbalshirts die alle spelers van ADO Den Haag afgelopen zondag droegen in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-2) worden geveild voor het goede doel. Om 14.30 uur sluit de veiling. Meebieden is mogelijk op MatchWornShirt.com.

Het weer: wolkenvelden, af en toe zon en droog. Het wordt vijf à zes graden. De wind is zwak uit zuid of zuidwest.



Beeld: Meteogroup wolkenvelden, af en toe zon en droog. Het wordt vijf à zes graden. De wind is zwak uit zuid of zuidwest.Beeld: Meteogroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Het harde werken is begonnen. Scheveningers en Duindorpers halen sinds gisteravond 22.00 uur werkelijk alles uit de kast om te kunnen zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor het grootste vreugdevuur ter wereld.

Wethouder Willem Joosten opent vandaag de nieuwe interactieve glijbaan van zwembad De Does in Leiderdorp. Hij gaat zelf in zwembroek van de glijbaan, die snelheid registreert en speciaal geïsoleerd is zodat alle warmte in het bad blijft.

Vanavond op TV West: Laakse Lente

’Wie doet dat nou zijn huiskamer openstellen voor eenzame ouderen? Ik zou het niet doen’, verzucht de 96 -jarige Riet Ruitenburg. 'Maar zij', en ze doelt daarmee op Leo en Netty Olffers, 'doen het gerust wel.' ’Wie doet dat nou zijn huiskamer openstellen voor eenzame ouderen? Ik zou het niet doen’, verzucht de 96 -jarige Riet Ruitenburg. 'Maar zij', en ze doelt daarmee op Leo en Netty Olffers, 'doen het gerust wel.' Het Haagse echtpaar Olffers schuift vier dagen in de week het meubilair aan de kant en tovert hun huiskamer om tot een ontmoetingsplek voor ouderen. Die komen daar voor een kopje koffie of een praatje. De documentaire laat zien hoe ouderen om gaan met eenzaamheid en de troost die de Laakse Lente brengt. Want iedereen wil oud worden maar niemand wil oud zijn.