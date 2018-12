Deel dit artikel:













Filedruk neemt toe, auto's staan het meest vast in Den Haag File op de A4 | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het aantal file's en de vertraging voor het verkeer in Nederland zijn in 2018 met 20 procent gestegen. De meeste hinder ondervonden automobilisten in de regio's Den Haag en Rotterdam. De A4 ter hoogte van Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om in beide richtingen in de file top tien te staan. Dit blijkt uit jaarcijfers van de ANWB.

Ondanks dat er in de afgelopen jaren veel asfalt is bijgekomen, blijken de Nederlandse wegen in de spits het enorme aantal auto's nauwelijks aan te kunnen. Maar niet alleen dat: ook overdag ondervonden weggebruikers veel meer oponthoud. Niet alleen het aantal auto's, maar ook de weersomstandigheden hebben grote invloed op de doorstroming van het verkeer. Zo stond tijdens de storm van 18 januari het verkeer in vrijwel het hele land vast, met name doordat vrachtwagens ondanks waarschuwingen toch de weg opgingen en kantelden.

Regio Den Haag sterk vertegenwoordigd Daarnaast is maart traditioneel een van de drukste maanden, zo ook dit jaar. Dit heeft te maken met de vele regen in die maand. Het record van 2018 werd gevestigd op 1 november, toen regen en veel ongelukken voor een spits van 1135 kilometer zorgden. In de verschillende filelijstjes is onze regio sterk vertegenwoordigd. Tijdens de ochtendspits staan op de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude de zwaarste files. Wat totale filezwaarte betreft staat dit traject op de derde plaats met 34 procent meer files dan in 2017. Op de tweede plek in die lijst vinden we de A4 de andere kant op, tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude. Verderop in de lijst vinden we nog de A4 tussen Den Haag-Zuid en de Ketheltunnel.

N-wegen Onze regio staat ook drie keer in de file top tien van de N-wegen. Zo is de N44 bij Wassenaar met een tweede plaats vaak problematisch. Op de derde plek staat de N206 tussen Leiden en Zoetermeer en op plaats acht de N11 tussen Leiden en Bodegraven.