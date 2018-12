Deel dit artikel:













Brand in Leidse manege meester, paarden gered Grote brand in Leidse manege | Foto: Regio 15

LEIDEN - In een stal van manege Elza Hoeve aan de Vlietweg in Leiden is donderdagochtend brand uitgebroken. Drie kwartier later gaf de brandweer het sein brand meester. Alle paarden die in de stal aanwezig waren, zijn door snel optreden van de eigenaar van de manege gered.

Het vuur werd rond 8.45 uur ontdekt door een overbuurman die de eigenaar belde met de vraag of hij een vuurtje aan het stoken was. De stal bleek echter in brand te staan. De eigenaar aarzelde bij aankomst geen moment en rende naar binnen om het eerste paard door de zwarte rook - die in de wijde omgeving te zien was - naar buiten te leiden. Hierna heeft hij met een grijper de zijkant van de stal opengetrokken zodat ook de rest van de paarden naar buiten kon. Nadat het sein brand meester was gegeven, werd er nog enige tijd nageblust omdat er nog wat rook vrijkwam. Ook meldde de woordvoerder dat er asbest op het dak zat, maar dankzij de gunstige wind is de verspreiding daarvan beperkt gebleven tot het terrein en het weiland ernaast.

Paarden lijken in orde Met de paarden lijkt alles goed te gaan, hoewel volgens de eigenaar nog moet worden onderzocht of ze verwondingen aan de brand hebben overgehouden. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend. Het LUMC waarschuwt op Twitter dat de brand tot een rooklucht bij het ziekenhuis kan leiden.