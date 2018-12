Deel dit artikel:













Kans op mist en smog tijdens Oud en Nieuw Foto: Omroep West

REGIO - De vuurpijlen kunnen tijdens Oud en Nieuw veilig de lucht in, want het blijft droog en er staat weinig wind met een graad of acht. Maar het kalme weer heeft ook een keerzijde: er is kans op mist en smog, verwacht Weeronline.

Bij het afschieten van vuurwerk komt veel fijnstof vrij. Als er weinig wind staat, blijven de stofdeeltjes hangen. Waterdruppeltjes hechten zich massaal aan de grote hoeveelheid fijnstof en dat zien we als mist. Omdat de roetdeeltjes gevangen zitten in de mistdruppeltjes is sprake van een 'vieze' mist, ofwel smog. Vorig jaar was er ook veel smog bij de jaarwisseling. Den Haag had volgens metingen van het RIVM de slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Ernstige smog kan leiden tot gezondheidsproblemen voor mensen met een hartkwaal of een longaandoening, als astma en COPD. LEES OOK: Hoogste concentratie fijnstof door vuurwerk in Den Haag